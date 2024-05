Litoral do Paraná tem 1.060 novos casos de dengue, sendo 570 em Guaratuba

Vídeo: Ministério da Saúde

O informe semanal da dengue da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) registrou 1.060 novos casos no Litoral, confirmando a tendência de queda das últimas semanas. A região já teve 12.846 registros da doença no atual período epidemiológico, iniciado em 30 de julho de 2023.

Os maiores números continuam sendo de Guaratuba, com 570 confirmações. Houve uma redução de quase 30% de registros em comparação à semana anterior, mas cidade sobe para 5.483 confirmações de dengue e uma incidência de 13.991 casos / 100 mil habitantes.

Guaratuba está em emergência de saúde desde o final de março, mas a situação não vem apresentando melhoras significativas. Também existe a suspeita de subnotificações em virtude da não realização de testes em todos os pacientes com sintomas de dengue atendidos na rede municipal de saúde. O Correio solicitou um esclarecimento da Secretaria de Saúde a respeito disso.

Em Antonina, que também tem uma incidência elevada – de 12.220 casos / 100 mil – a situação tem melhorado muito desde janeiro, quando o município decretou emergência. Nesta semana, foram 38 novos casos, elevando o total para 2.404 confirmações.

Em Paranaguá, o informe revela 183 novos casos, com um total de 2.503 registros, ultrapassando numericamente Antonina pela primeira vez no período, mas com uma incidência de 1.524 casos / 100 mil já que a cidade tem aproximadamente 157 mil habitantes.

Em Matinhos, foram confirmados mais 153 casos, com o total chegando a 1.655 registros de dengue. Morretes teve 75 novos casos, somando 619 no período.

Pontal do Paraná segue com poucas confirmações, com mais 41 na semana e um total de 179 no período. Guaraqueçaba não teve nenhum registro novo e segue com apenas 3 confirmações da doença.

Paraná tem aumento e Brasil segue com redução de casos

No Paraná, o boletim semanal da dengue da Sesa confirma 38.468 novos casos da doença e 26 mortes. No período epidemiológico, já foram registrados 239 óbitos e 331.804 casos confirmados – 111.601 casos seguem em investigação.

Em relação à semana anterior, quando foram 32.819 registros, houve uma aumento de 17%, diferente do que acontece na maioria dos estados brasileiros, que vêm apresentando queda. O Paraná já ocupa o 3º lugar em incidência, atrás apenas do Distrito Federal e de Minas Gerais.