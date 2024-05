Pontal firma convênio mais de R$ 2 milhões com a Sanepar

Pontal firma convênio mais de R$ 2 milhões com a Sanepar

Foi assinado nesta terça-feira (7), em Curitiba, o termo de convênio entre o município de Pontal do Paraná e a Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) que prevê investimentos de mais de R$ 2 milhões em saneamento básico para melhorar as condições gerais na rede de esgoto da cidade.

O prefeito Rudão Gimenes esteve na sede da Sanepar e participou da assinatura junto com o diretor-presidente da empresa, Cláudio Stabile, e outros diretores da companhia. Também participu o deputado estadual Antônio Anibelli Neto (MDB). Nesta quarta-feira (8) uma equipe da Sanepar estará em Pontal do Paraná para uma visita técnica aos locais que devem sofrer as primeiras intervenções.

“O saneamento básico é fundamental em Pontal do Paraná. O investimento aproximado de R$ 2,1 milhões e permitirá a ampliação rede de esgoto desde a limite com Matinhos, nos balneários Iracemã, Monções, Canoas, Jacarandá e Marissol”, disse Rudão.

O deputado Anibelli Neto afirmou que tanto a Sanepar quanto o governador demonstram boa vontade para melhorar a vida de Pontal do Paraná. “Temos problemas crônicos que estão sendo solucionados e problemas que nós vamos tentar solucionar para dar mais qualidade de vida para todos, dando dignidade e evitando doenças. Essa é a parceria do governador Ratinho Júnior junto com o prefeito Rudão e a Sanepar para beneficiar a população”, disse Anibelli.