Área social de Guaratuba recebe veículo do Estado

A Prefeitura de Guaratuba recebeu um veículo Renault Sandero para atender as demandas do Centro de Referência Assistência Social (Cras), CRAS Cursos, Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Criança e Adolescente, Centro de Convivência, todos vinculados à Secretaria Municipal do Bem Estar e Promoção Social.

De acordo com a Prefeitura, o carro também será utilizado para o aprimoramento de gestão.

O veículo foi adquirido com verba do Plano de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios (PAM), programa do Governo do Paraná que destina recursos a fundo perdido para municípios com menos de 50 mil habitantes e foi liberado através do deputado estadual Nelson Justus.