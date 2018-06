Jogos Abertos terão disputas em Guaratuba, Matinhos e Pontal

Acontece nesta quinta-feira (7), em Guaratuba, a abertura da primeira etapa da Regional dos Jogos Abertos do Paraná (JAPs). As disputas começam na sexta (8) e vão até o domingo (10).

Em Guaratuba, serão disputadas futebol, futsal, handebol e vôlei, no masculino e feminino. O basquete será disputado em Matinhos, na Arena Vicente Gurski , e a bocha em Pontal do Paraná, no clube Sport Society Shangri-lá . A fase é classificatória para a final da Divisão B, de 17 a 23 de agosto, em Coronel Vivida (Sudoeste).

Participam da Regional 6 cidades do Litoral e 10 da Região Metropolitana de Curitiba: Guaratuba, Antonina, Guaraqueçaba, Paranaguá, Pontal do Paraná, Guaraqueçaba, Almirante Tamandaré, Araucária, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Colombo, Fazenda Rio Grande, Pinhais, Piraquara e São José dos Pinhais.

A 61ª edição dos JAPs acontece em duas etapas: a segunda, também em Guaratuba, será entre os dias 22 e 24 de junho.

Outros 11 municípios sediam regionais do JAPs: Tibagi, Cornélio Procópio, Rolândia, Planalto, Palmas, Laranjeiras do Sul, Palotina, Faxinal, Paraíso do Norte, Tapejara e Mariluz.

Confira o calendário de jogos