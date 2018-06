Saúde do Litoral recebe R$ 3,9 milhões do Estado

O Governo do Estado vai repassar mais R$ 3,9 milhões para a área da Saúde de municípios do Litoral. O repasse foi formalizado nesta quinta-feira (22) pelo secretário estadual da Saúde, Antônio Carlos Nardi. Os recursos serão destinados para a compra de veículos, entre eles vans, minivans, ônibus e carros de passeio para transporte sanitário e ambulâncias para atendimento da população. Os municípios beneficiados são Antonina, Guaraqueçaba, Morretes, Pontal do Paraná, Matinhos, Guaratuba e Paranaguá.

Para Antonina, foram repassados R$ 600 mil para a compra de duas ambulâncias e três veículos; para Guaraqueçaba, foram R$ 240 mil para compra de uma van e dois veículos; Morretes recebeu R$ 410 mil para a compra de veículos do transporte sanitário e mais R$ 220 mil do Ministério da Saúde para uma ambulância equipada. Já para Pontal do Paraná, foram R$ 930 mil em recursos para compra de diversos veículos; Matinhos recebeu R$ 837 mil; Guaratuba, R$ 360 mil e Paranaguá, R$ 525 mil.

Hospital Regional – Durante o evento, também tomou posse o novo diretor do Hospital Regional do Litoral, localizado em Paranaguá, o médico René Crepaldi Junior. Ele disse estar empenhado em conhecer a realidade da instituição para identificar as deficiências e garantir o bom atendimento à população litorânea. “Queremos dar maior resolutividade e otimizar o atendimento aos municípios que fazem parte da área de abrangência do Hospital do Litoral”, disse.

O Hospital Regional do Litoral pertence à rede de hospitais próprios do Estado. É gerido pela Fundação Estatal de Atenção à Saúde (Funeas), entidade criada especificamente para desenvolver e executar ações e serviços de saúde nas unidades próprias mantidas pelo Estado.

Guaraqueçaba – O secretário estadual da Saúde também visitou Guaraqueçaba para verificar os serviços da área no município. Nardi, acompanhado do diretor-presidente da Fundação Estatal de Atenção à Saúde (Funeas), Carlos Antônio Lorga, e representantes da prefeitura e Câmara Municipal, conheceu a Unidade Básica de Saúde Padre Mário di Maria, reformada recentemente, e o Hospital Regional de Guaraqueçaba, também pertencente a rede de hospitais próprios do Estado.

A instituição é responsável por atender os 8 mil habitantes de Guaraqueçaba e região. São mais de 20 ilhas e 18 comunidades terrestres. Com uma área de 2 mil metros quadrados, conta hoje com 38 leitos e atende exclusivamente via SUS. É gerido pela Fundação Estatal de Atenção à Saúde (Funeas) desde o final de 2016. Todo mês, o hospital realiza em média 1,2 mil atendimentos.

Durante a visita, novos investimentos do Governo do Estado foram anunciados para a saúde: três ambulâncias, uma delas para uso exclusivo do Hospital Regional, e duas para o município. As ambulâncias serão entregues na segunda-feira (25), em Curitiba.

Nardi também ressaltou o compromisso de ampliar o atendimento do Hospital Regional. Obras de melhoria, como a impermeabilização do piso, já foram licitadas pela Funeas, responsável pela gestão do hospital, e começam a ser implementadas em breve. A contratação de mais funcionários também está prevista.

Energia – O secretário de Estado da Saúde, esteve ainda em Pontal do Paraná. Ele conheceu a Unidade de Pronto Atendimento Praia de Leste e formalizou a entrega de dois geradores de energia. Um deles será instalado na própria unidade de Praia de Leste e a outro em Shangri-la.

De acordo com a diretora da UPA de Praia de Leste, Ester Costa Thoaldo, sem os geradores, os problemas no atendimento são constantes e a unidade já perdeu equipamentos e vacinas deviso à falta de energia.

“Os resultados dos exames e laudos vêm para os médicos via e-mail, mas se não tem energia, também não tem internet. Com os geradores, vamos ter mais qualidade e segurança para atender a população”, explica Ester.

Durante a entrega dos geradores, o secretário conversou com a população que aguardava atendimento e também os funcionários da unidade de saúde.