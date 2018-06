Vacina contra a gripe já está disponível para todos

Desde segunda-feira (25), as unidades de saúde estão proporcionando vacina contra a gripe para o público geral. Até sexta-feira (22), a campanha de vacinação era direcionada aos segmentos prioritários: crianças, idosos, profissionais de saúde etc.

Ao fim desta etapa, cerca de 370 mil doses sobraram em todo o Estado do Paraná, onde, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, se alcançou 89,6% do público-alvo, acima da média nacional, de 83%.

Dos sete grupos alvos da campanha apenas dois deles, o de gestantes e crianças com idade acima de seis meses e menos de 5 anos, tiveram cobertura abaixo do esperado no Paraná. Entre as gestantes, 75,5% foram vacinadas e entre as crianças, 72,6%.

De acordo com dados da 1ª Regional de Saúde publicados no jornal Folha do Litoral, “até a manhã de segunda-feira, 25, Antonina e Morretes foram os locais com maior adesão do público-alvo inicial da campanha. Em Guaraqueçaba, cerca de 92% do público também já foi imunizado contra os tipos da gripe. Em Guaratuba, o índice completou 93%; em Matinhos e Pontal do Paraná 87%; e Paranaguá segue atrás com 68% do público prioritário”.

A aplicação da vacina da gripe nas Unidades Básicas de Saúde continua até que os estoques sejam zerados.