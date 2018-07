Confira os resultados do Amador e do Profissional de Surf

A 1ª Etapa do Circuito Paranaense de Surf Amador 2018 e a 2ª Etapa do Circuito Profissional disputadas nos dias 30 de junho e 1º de agosto, em Matinhos, tiveram lotação máxima em todas as categorias. A divulgação pela Federação Paranaense de Surf (FPS) aconteceu nesta segunda-feira (9).

O maior destaque foi um dos ídolos locais de Matinhos, Jihad Khodr que venceu na categoria Profissional e emendou sua segunda vitória seguida no Circuito. O surfista registrou ótimas performances, obtendo médias e somatórios entre os mais altos da competição, e levou para casa os R$1.500,00 de premiação oferecidos ao primeiro lugar da categoria máxima do evento.

Victor Valentim, da Ilha do Mel, também finalista na primeira etapa fez dobradinha paranaense com Jihad no pódio ficando com a 2° posição. Completou a bateria final dois surfistas do estado vizinho Santa Catarina, da nova geração de surfistas catarinenses da cidade de Itapoá. Em sua primeira final na categoria profissional Hedieferson Júnior ficou em 3º lugar e foi destaque pela melhor nota do campeonato, um 8,5 obtida nas fases anteriores. Derek Adriano ficou em 4º lugar.

Hedieferson também marcou presença no final da categoria Júnior, e não deu chances aos seus adversários, deixando os paranaenses Lucas Boni, Yohann Ivanoski e Fabio Martins nas colocações seguintes.

Na Mirim, destaque para o atleta da Ilha do Mel, Kainan Meira, que começou o circuito vencendo e não quer passar seu título de campeão paranaense para seus adversários. Já na Iniciante a promessa do surf paranaense Anuar Chiah, de apenas 10 anos, venceu na categoria superior a sua, pois o mesmo já havia faturado a sua categoria de origem que é a Infantil Masculino.

Na categoria Infantil Feminina, a matinhense Gabrielly Vasque, atual campeã brasileira sub 10, foi ao lugar mais alto do pódio, deixando a vice-campeã brasileira, também de Matinhos, Luara Mandelli em segundo lugar. Mais Luara também estava na final Feminino Open junto com Gaby, Caroline Michelly e a atual campeã paranaense Andressa Carvalho e já na areia pode comemorar o seu primeiro título nesta categoria.

Jorge Porvilho venceu a Máster e o desbravador do surf na Pororoca Sergio Laus a categoria Curitiba. Já na Universitária, a honra coube a Ítalo Conceição, que levou para casa mais uma vitória no Circuito Paranaense.

A etapa foi uma realização da Organização Centralizadora dos Esportes Aquáticos de Matinhos (Oceam).

A próxima etapa do Circuito Paranaense de Surf está prevista para acontecer em julho na Ilha do Mel.

1ª Etapa do Circuito Paranaense de Surf Amador 2018

2ª Etapa do Circuito Paranaense de Surf Profissional 2018

Datas: 30 de junho e 01 de Julho de 2018

Local: Praia Brava de Matinhos

RESULTADOS:

Categoria Profissional:

1º Lugar: Jihad Kodr (Matinhos)

2º Lugar: Victor Valentim (Ilha do Mel)

3º Lugar: Hedieferson Junior (Itapoá – SC)

4º Lugar: Derek Adriano( Navegantes- SC)

Categoria Junior (Sub-18):

1º Lugar: Hedieferson Junior (Itapoá – SC)

2º Lugar: Lucas Boni (Ilha do Mel)

3º Lugar: Yohann Ivanoski (Matinhos)

4º Lugar: Fabio Martins (Matinhos)

Categoria Mirim (Sub-16):

1º Lugar: Kainan Meira (Ilha do Mel)

2º Lugar: Yohann Ivanoski (Matinhos)

3º Lugar: Lucas Catapam (Guaratuba)

4º Lugar: Lucas Cainan (Ilha do Mel)

Categoria Iniciante (Sub-14):

1º Lugar: Anuar Chiah (Matinhos)

2º Lugar: Noah Machado (Baln. Piçarras-SC)

3º Lugar: Vitor Inácio (Matinhos)

4º Lugar: Patrick Fritz (São Francisco do Sul-SC)

Categoria Infantil (Sub-12) – Masculino:

1º Lugar: Anuar Chiah (Matinhos)

2º Lugar: Lucas Camargo (Matinhos)

3º Lugar: kauã Carvalho (Matinhos)

4º Lugar: Gabriel Debatim (Pontal do Paraná)

Categoria Infantil (Sub-12) – Feminino:

1º Lugar: Gabrielly Vasque (Matinhos)

2º Lugar: Luara Mandelli (Matinhos)

3º Lugar: Maria Julia (Matinhos)

4º Lugar: Clara Chaves (Matinhos)

Categoria Feminina (Open):

1º Lugar: Luara Mandelli (Matinhos)

2º Lugar: Andressa Carvalho (Matinhos)

3º Lugar: Gabrielly Vasque (Matinhos)

4º Lugar: Caroline Michely (Guaratuba)

Categoria Máster:

1º Lugar: Jorge Porvilho (Matinhos)

2º Lugar: Marcelo Saporski (Guaratuba)

3º Lugar: Marcio da Veiga (Pontal do Paraná)

4º Lugar: Raphael Feliz (Pontal do Paraná)

Categoria Curitiba:

1º Lugar: Sergio Laus

2º Lugar: Ítalo Conceição

3º Lugar: Thiago Trevisan

4º Lugar: Guto Scavazza

Categoria Universitária:

1º Lugar: Ítalo Conceição (Curitiba)

2º Lugar: Ian Conceição (Curitiba)

3º Lugar: Carlos Nascimento (Guaratuba)

4º Lugar: Gustavo Soares (Curitiba)

Confira os resultados do Amador e do Profissional de Surf Anterior 1 de 12 Próximo

Texto: Darian Ledesma – FPS – Edição: Correio do Litoral