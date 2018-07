Festival de Inverno começa neste sábado – confira a programação

O Festival de Inverno da Universidade Federal do Paraná inicia as atividades neste sábado (14), no município de Antonina, com o show do cantor e compositor Paulinho Moska e a Orquestra à Base de Corda. A abertura do evento acontece às 21h, no Coreto da Praça Coronel Macedo, e o show está marcado para 21h30.

Paulinho Moska comemora 25 anos de carreira solo em 2018. A apresentação, ao lado da Orquestra, promete emocionar o público com a interpretação de grandes sucessos.

A programação do Festival de Inverno promoverá uma série de atividades artísticas e educativas até o dia 21. Serão mais de 20 espetáculos de música e teatro e 14 oficinas, sendo seis direcionadas a públicos específicos de Antonina.

Domingo

A programação de domingo (15) terá início às 18h30 na Igreja São Benedito, com o concerto do Coro e Madrigal da UFPR.

A Orquestra Filarmônica da UFPR apresenta “Efemérides”, às 20h, no Theatro Municipal.

O show do cantor João Lopes, conhecido como Bicho do Paraná, fecha a noite do segundo dia de festival no Coreto da Praça Coronel Macedo, a partir das 21h30.

Confira aqui programação completa os espetáculos

Confira aqui a relação de Oficinas e faça sua inscrição – neste ano será cobrada taxa de R$ 10,00 para estudantes e de R$ 30,00 para o público em geral