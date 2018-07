Ginásio lotado na abertura dos Jogos da Juventude em Guaratuba

Um bom público compareceu ao Ginásio de Esportes José Richa, em Guaratuba, na noite desta sexta-feira (13) para prestigiar a solenidade de abertura da fase regional dos Jogos da Juventude do Paraná.

A competição, que será disputada até o próximo dia 19, vai reunir 1.290 atletas de equipes de 22 municípios do Litoral e região de Curitiba. As disputas começaramm na manhã deste sábado com partidas também em Matinhos.

Depois do desfile das delegações e da execução dos hinos Nacional, do Paraná e de Guaratuba, o público pode acompanhar o pronunciamento dos dirigentes esportivos presentes. O acendimento da pira olímpica foi feita pelo atleta Charles, do futebol local, e o juramento do atleta feito por Adelon Hoeppers, do futsal. O juramento do árbitro foi feito por Magali Fernandes Pereira, do futsal.

Após a declaração da abertura da competição que é seletiva para a fase final da divisão B no mês de outubro em Chopinzinho nas modalides de basquete, futebol, futsal, handebol e vôlei, houve apresentações artística e esportiva. A artística foi feita pela escolinha de dança e a esportiva pela academia de karatê, ambas mantidas pela Prefeitura de Guaratuba.

Participam da Regional 1 dos 31º Jopjups: Almirante Tamandaré, Antonina, Araucária, Balsa Nova, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Colombo, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Guaraqueçaba, Guaratuba, Itaperuçu, Lapa, Matinhos, Paranaguá, Piên, Pinhais, Piraquara, Pontal do Paraná, Quatro Barras e São José dos Pinhais.

Texto e fotos: Jairo Gomes / SEET