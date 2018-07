Foca segue sua jornada depois de uma pausa na Ilha das Peças

Uma foca-caranguejeira (Lobodon carcinophagus) foi encontrada nesta quarta-feira (18) na Ilha das Peças.

O animal foi atendido pela equipe do Laboratório de Ecologia e Conservação, do Centro de Estudos do Mar da UFPR, que é responsável no Paraná pelo Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP/BS).

Esta é uma espécie antártica com ocorrência registrada em diversos estados brasileiros durante estação de inverno. Este é o terceiro registro no Paraná.

O animal estava debilitado, sendo atacado por cachorros na praia, por isso foi isolado por moradores da Vila das Peças (localizada no entorno do Parque Nacional do Superagui) e por membros da equipe do PMP-BS até a chegada da equipe técnica do projeto.

Após contenção e manejo do animal para atendimento médico veterinário, este foi liberado e retornou ao mar. O animal, um juvenil de aproximadamente 1,95m, tinha diversas lesões na região dos membros posteriores e algumas evidências de mordidas de cachorro. Apesar desta situação estava ativo e responsivo, por isso foi liberado pela equipe.

Caso o animal seja avistado ou outros mamíferos, tartarugas e aves marinhas sejam encontrados encalhados no Paraná, por favor, avisem ao PMP-BS/Centro de Estudos do Mar pelo 0800 642 3341 ou 41 3511-8671.