Câmara de Guaratuba retoma sessões nesta 2ª feira

Publicação Legal

Ourival Gregório Nadlaim, cadastrado no CPF: 058.712.719-87, torna público que irá requer ao Instituto Ambiental do Paraná – IAP a Licença Ambiental de Regularização Simplificada para rampa e residência no endereço Rua dos Limoeiros, 00 Balneário de Pontal do Sul, município de Pontal do Paraná/PR.