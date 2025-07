Surfistas locais se destacam na 2ª etapa do Circuito Paranaense Amador

Imagem: Reprodução do vídeo da FPSurf

Mais de 150 atletas participaram da 2ª etapa do Circuito Paranaense de Surf Amador 2025, neste final de semana (28 e 29) no Pico de Matinhos. O evento, organizado pela Federação Paranaense de Surf, fez parte das comemorações dos 58 anos do município e contou com apoio do Governo do Estado.

Os locais de Matinhos Anuar Chiah e Duda Azamor venceram no Open, masculino e feminino, principal categoria de cada gênero. Outros paranaenses, inclusive o grande campeão matinhense Jihad Kodhr – agora na categoria 40+ – e a adolescente guaratubana Isabela Aoto de Liz também estão entre os campeões.

A etapa contou com competidores vindos de diversas regiões, incluindo Paraná, Santa Catarina e São Paulo, consolidando o circuito como um dos principais do calendário nacional amador.

As disputas foram nas categorias Open Masculino, Open Feminino e Master, que tiveram pódios dominados por surfistas paranaenses. Ao todo, foram premiados os quatro melhores colocados em 12 categorias, com troféus e kits.

O secretário estadual do Esporte, Helio Wirbiski, destacou o impacto positivo do evento na economia local. “Além de estimular nossos talentos, o surf no litoral nessa época do ano atrai visitantes e movimenta hotéis, restaurantes e o comércio. É uma estratégia importante para fomentar o turismo fora da alta temporada e fortalecer a imagem do Paraná como destino de esporte e lazer”, afirmou.

A estrutura profissional e o envolvimento de parceiros privados e públicos deram o tom do campeonato, que também contou com a presença do surfista profissional Willian Cardoso, o ‘Panda’, referência internacional da modalidade.

Vídeo: FPSurf

Os resultados

Categoria Open Masculino

Campeão: Anuar Chiah (PR)

Vice-campeão: Kaua Carvalho (PR)

3º Lugar: Vitor Inácio (PR)

4º Lugar: Ryan Coelho (PR)

Categoria Open Feminino

Campeã: Duda Azamor (PR)

Vice-campeã: Gaby Vasque (PR)

3º Lugar: Clara Chaves (PR)

4º Lugar: Isabela Aoto de Liz (PR)

Categoria 50+

Campeão: Marciello Amadei (PR)

Vice-campeão: Túlio Crisanto (PR)

3º Lugar: Sandro Roden (SC)

4º Lugar: Roberto Petroski (PR)

Categoria 40+

Campeão: Jihad Kodhr (PR)

Vice-campeão: Jeferson da Veiga (PR)

3º Lugar: Alex Lima (PR)

4º Lugar: Alessandro Puga (PR)

Categoria Master

Campeão: Daniel Martins (SC)

Vice-campeão: Jeferson da Veiga (PR)

3º Lugar: Gustavo Soares (PR)

4º Lugar: Wellington Garcia (PR)

Categoria Universitário

Campeão: Ricardo Tavares (SC)

Vice-campeão: Carlos Nascimento (PR)

3º Lugar: Rodrigo Couto (SC)

4º Lugar: Elton Jonaites (PR)

Categoria Curitiba

Campeão: Vitor da Luz (PR)

Vice-campeão: Marciello Amadei (PR)

3º Lugar: Guto Scavazza (PR)

4º Lugar: Matheus Prado (PR)

Categoria Sub-18 Masculino

Campeão: Ryan Coelho (PR)

Vice-campeão: Anuar Chiah (PR)

3º Lugar: Pedro Ferreira (SP)

4º Lugar: Brayan Silva (PR)

Categoria Sub-16 Masculino

Campeão: Anuar Chiah (PR)

Vice-campeão: Kauan Carvalho (PR)

3º Lugar: Gabriel Chiah (PR)

4º Lugar: Cristopher Lopes (PR)

Categoria Sub-16 Feminino

Campeã: Isabela Aoto de Liz (PR)

Vice-campeã: Rafaela Aoto de Liz (PR)

3º Lugar: Ana Lu Eriksson (PR)

4º Lugar: Isabela Oliveira (PR)

Categoria Sub-14 Masculino

Campeão: Gabriel Chiah (PR)

Vice-campeão: Gustavo Wolner (PR)

3º Lugar: Davi Marques (PR)

4º Lugar: Vicenzo Mariani (PR)

Categoria Sub-14 Feminino

Campeã: Ana Lu Eriksson (PR)

Vice-campeã: Duda Vasque (PR)

3º Lugar: Rafaela Aoto de Liz (PR)

4º Lugar: Maya da Silva (PR)

Categoria Sub-12 Masculino

Campeão: Gustavo Frutuoso (SC)

Vice-campeão: Bruce Júnior (SC)

3º Lugar: Rafael Acom (PR)

4º Lugar: Pedro Pereira (PR)

Ilha do Mel

A próxima etapa do Circuito será o EcoIlha 2025 Open de Surf, marcado para os dias 19 e 20 de julho na Ilha do Mel, com expectativa de novo recorde de inscritos e público.

Mais informações e cobertura completa podem ser conferidas no Instagram da Federação Paranaense de Surf @fpsurfpr

Com informações da Secretaria de Esporte do Paraná / AEN / FPS