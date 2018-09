3ª Companhia da PM faz primeira grande operação em Guaratuba

A 3ª Companhia da Polícia Militar realizou nesta quarta-feira (28), a primeira grande operação desde que foi criada, no início de setembro.

Com a chegada do comandante na cidade, o capitão Luciano Romão, no final de julho, começaram várias ações de combate ao crime. Desta vez, participaram 10 viaturas e 32 policiais, incluindo equipes do Rotam (grupo tático), equipes Rocam (motocicletas), equipes de Trânsito e Radiopatrulha.

“As ações visaram o aprimoramento do policiamento preventivo, redução das demandas geradas pelo 190 e o aumento da sensação de segurança de turistas, moradores e pessoas de bem em circulação”, informou a Comunicação social do 9° Batalhão da Polícia Militar (Litoral).

Toda a operação teve apoio da Prefeitura através do sistema de monitoramento e inteligência da Secretaria Municipal de Segurança Pública.

A PM calcula que as ações beneficiaram aproximadamente 10.000 pessoas o em 11 bairros: Centro, Piçarras, Esperança, Carvoeiro, Praia, Nereidas, Eliana, Brejatuba, Figueira com saturação maior em Caieiras e Coroados.

























Com informações e fotos da Comunicação Social do 9 BPM