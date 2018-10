Marinha seleciona oficiais temporários

Marinha do Brasil divulga Aviso de Convocação para Oficiais temporários.

O período de inscrições acontece entre os dias 16 a 31 de outubro de 2018. Esse ano abriram mais de 300 vagas de oficiais distribuídas entre os nove Distritos Navais no país.

O Aviso de Convocação do Processo Seletivo para o Serviço Militar Voluntário de Oficiais (SMV-OF) da Marinha do Brasil (MB) foi divulgado no dia 10 de outubro. São oferecidas mais de 300 vagas de ensino superior em diversas áreas, com salário bruto inicial de cerca de R$11 mil, já contando com gratificações. O período de inscrições acontece entre os dias 16 a 31 de outubro de 2018. O valor da taxa de inscrição é de R$ 127,00 e o pagamento pode ser realizado até o dia 13 de novembro.

As vagas são para homens e mulheres com mais de 18 anos no dia 31 de dezembro de 2019. As oportunidades estão distribuídas pelos nove Distritos Navais. Cada Distrito abrange diversas cidades. O SMV é um vínculo entre o militar e a Marinha, que é renovado de ano em ano chegando ao período máximo de oito anos, sem a possibilidade de estabilidade.

Várias áreas profissionais abertas para o processo seletivo. Esse ano abriram mais de 300 vagas para o SMV de Oficiais distribuídas entre os nove Distritos Navais (DN) no país. Veja algumas delas:

Enfermagem (32), Fisioterapia (26), Farmácia (10), Nutrição (17), Administração (34), Comunicação Social (23), Direito (17), Informática (15), Psicologia (14), Serviço Social (12), Pedagogia (15), Engenharia Elétrica (5), Engenharia Civil (9), Pediatria (2), Oftalmologia (2), Clínica Médica (2), entre outros.

Como participar

Os interessados devem entrar no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br, clicar em “Serviço Militar Voluntário”, escolher o Distrito Naval para o qual desejam concorrer e acessar o link da sua inscrição e o respectivo Aviso de Convocação.

Fases do processo seletivo

Os candidatos farão uma prova com 50 questões objetivas divididas em Língua Portuguesa (25) e Formação Militar-Naval (25). Já para a área de Medicina, os candidatos realizarão prova de Português (25) e Conhecimentos Profissionais (25). A bibliografia estará indicada no Aviso de Convocação.

Após essa etapa, haverá os seguintes eventos complementares: Verificação de Dados Biográficos (VDB); Verificação Documental (VD); Inspeção de Saúde (IS); Prova de Títulos e Teste de Aptidão Física (TAF). Este último é composto por duas provas: uma de natação para a distância de 25 metros no tempo de 50 segundos para os homens e um minuto para as mulheres, e a outra será uma corrida, com percurso de 2.400 metros a ser efetuado em 16 minutos pelos homens e 17 minutos para as mulheres.

Serviço Processo Seletivo para Serviço Militar Voluntário – Oficiais

Site: www.ingressonamarinha.mar.mil.br

Inscrição: 16 a 31 de outubro

Taxa de inscrição: R$ 127,00