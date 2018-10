Alunos de escola de Guaratuba praticam esportes para deficientes visuais

Oito alunos da Escola Municipal Olga Silveira, de Guaratuba, realizam atividades esportivas adaptadas para pessoas com deficiência visual.

Eles praticam futebol com bola guizo, rolamento, caminhada com obstáculos, exercícios adaptados com bolas de vôlei e basquete, alongamentos e atividades que desenvolvem a lateralidade, como zigue-zague nos cones, corrida direita-esquerda utilizando também a academia ao ar livre.

O programa é uma parceria das secretarias de Educação e do Esporte e Lazer. Rrecebemos esta demanda da professora Claudiana e iniciamos a parceria em março de 2018. O projeto é desenvolvido pela professora Ligia, com o auxílio da acadêmica de fisioterapia Jessica e tem sido um grande sucesso. Além de ser um avanço na inclusão, proporciona uma série de vivências em mobilidade e recreação”, conta o O secretário de Esportes, Alex Elias Antun.

A professora Lígia, graduada em Educação Física, relata que a experiência é gratificante “Cada aula é planejada com exercícios diferentes, com novos desafios e tem por objetivo desenvolver o equilíbrio, a noção de espaço, a melhoria na coordenação motora e a flexibilidade. Todas estas habilidades irão facilitar a realização de atividades cotidianas. Percebo claramente a evolução de cada um, no comportamento, na autoconfiança e na mobilidade. É incrível observar estas mudanças e colaborar com o bem-estar de cada aluno”.

As aulas acontecem todas as quartas-feiras pela manhã no Ginásio José Richa e é acompanhada pela professora Claudiana Pimentel, regente da turma.

Fonte e fotos: Prefeitura de Guaratuba