Ventos provocam rompimento de cabos de navio no Porto de Paranaguá

Fortes ventos provocaram o rompimento de cabos do navio MSC Ajaccio do cais de atracação do Terminal de Contêineres no Porto de Paranaguá, por volta das 15h20 deste sábado (3) . De acordo com o Simepar, no Litoral, rajadas chegaram a 80 Km/h.

O navio afastou-se rumo às boias e foi seguro por rebocadores. Com a coordenação de um prático, foi fundeado por volta das 17h. Uma perícia será realizada por vistoriadores navais da Capitania dos Portos do Paraná no navio e nos cabos rompidos. O vídeo acima mostra o momento em que os cabos arrebentam – vídeo publicado no Blog da Luciane.

No Terminal de Embarque de Paranaguá, às margens do rio Itiberê na região do Centro Histórico de Paranaguá, por volta das 15h30, a amarração da embarcação Superagüi soltou-se. O barco ficou à deriva e acabou colidindo com o cais flutuante da Capitania dos Portos do Paraná.

Os militares conseguiram amarrar a embarcação após o acidente, que gerou danos materiais ao cais. A embarcação Superagüi foi atracada à CPPR até a chegada do proprietário, que foi notificado a prestar esclarecimentos.

Como de praxe, um Inquérito Administrativo será aberto para cada um dos incidentes com o objetivo de apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades dos fatos.