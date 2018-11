Câmara de Guaratuba conclui audiências públicas da LDO 2019

A presidente da Comissão de Finanças e Orçamento (CFO) da Câmara Municipal de Guaratuba, vereadora Professora Paulina, realizou, na quinta-feira (8), a segunda audiência pública sobre o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019.

Desta vez, o Orçamento Público não despertou interesse da população. A reunião contou com a presença do vereador Donizete Pinheiro, de assessores e de apenas dois cidadãos comuns: o aposentado Gil de Jesus Ferreira, o engenheiro de pesca do Emater, Rodrigo Aguiar da Silva,.

A vereadora fez apresentou e comentou todos os programas e ações para o próximo ano, que somam R$ 146,5 milhões. Nos próximos dias, a CFO deve apresentar seu parecer ao projeto da LDO que deve ser votado pela Câmara. Em seguida, a Comissão analisa e dá parecer à Lei Orçamentária de 2019.

Nesta segunda-feira (12), os vereadores aprovaram por unanimidade parecer da CFO sobre o Projeto de Lei nº 1.461, que revisa programas do Plano Plurianual 2018-2021, para se adequar às novas propostas do Executivo para a LDO e a LOA.

Na mesma sessão, deu entrada o Projeto de Lei nº 660, do vereador Alaor Miranda. Ele trata da utilização de máquinas e do caminhão do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) na manutenção de estradas de acesso e de dentro das propriedades rurais de Guaratuba.

Com informações da Câmara Municipal de Guaratuba