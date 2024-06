16º mutirão reúne mais voluntários e encontra menos lixo da baía de Guaratuba

Fotos: Grupo Guaju em Movimento

O 16º Mutirão de Limpeza da Baía de Guaratuba retirou 3 toneladas de lixo das ilhas, mangues e praias, no sábado, 8 de junho, Dia Mundial dos Oceanos.

A atividade deste ano mobilizou mais voluntários e retirou menos lixo que no ano passado, o que pode ser sinal de menos poluição. Em 2023, foram cadastradas 504 pessoas, 27 embarcações pequenas e um ferry boat. Desta vez, foram 620 voluntários, 40 embarcações e, novamente, um ferry boat.

O evento é organizado pelo Instituto Guaju, desde 2007. Conta com diversos parceiros públicos e privados, entre eles, o Correio do Litoral. O coordenador do evento, Fabiano Cecílio da Silva, destacou, nesta edição, a participação das crianças.