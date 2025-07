Guaratuba recebe 19º Festival Sul Brasileiro de Pesca Esportiva

Torneio de pesca na Baía de Guaratuba | foto: Debura Aquino / Arquivo do Correio do Litoral (2017)

O litoral paranaense dá início a mais uma temporada de grandes eventos esportivos com o 19º Festival Sul Brasileiro de Pesca Esportiva, que acontece neste fim de semana, na Praça dos Namorados, em Guaratuba. A abertura oficial está marcada para esta sexta-feira (4), a partir das 16h, e as competições começam no sábado (5), a partir das 7h.

O festival, que integra a programação dos Jogos de Aventura e Natureza (JANs) de 2025, conta com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte (SEES), Instituto Água e Terra (IAT), Sanepar e Viaje Paraná. Organizado pela Loba do Mar Eventos, o encontro vai reunir mais de 300 atletas e cerca de 120 embarcações nas modalidades de isca artificial, caiaque e livre.

Esta será a primeira atividade da etapa denominada Festival de Inverno, que entre 10 e 27 de julho levará mais de 80 modalidades esportivas de terra, ar e água a sete municípios do Litoral: Matinhos, Antonina, Morretes, Paranaguá, Guaratuba, Pontal do Paraná e Guaraqueçaba. A expectativa é receber mais de 20 mil pessoas entre competidores, turistas e moradores locais nas competições, apresentações e clínicas esportivas.

O diretor de Inovação e Desenvolvimento da SEES, Tiago Campos, destacou o impacto positivo que o evento trará para a região. “Começamos os Jogos de Aventura e Natureza com um festival que será um sucesso. Estamos usando o esporte como indutor do turismo, gerador de emprego, renda, desenvolvimento econômico e também movimentar o nosso litoral neste período de menor fluxo de visitantes”, afirmou.

Mais informações sobre o festival podem ser consultadas no site oficial do evento.

Jogos de Aventura e Natureza

Os Jogos de Aventura e Natureza (JANs) representam uma iniciativa pioneira no Brasil que integra a prática esportiva, o turismo e a preservação ambiental em um evento itinerante, gerando impactos positivos tanto para a comunidade esportiva quanto para a economia local. Desde sua concepção em 2019, os JANs têm crescido significativamente, tornando-se um marco anual aguardado por milhares de pessoas em todo o País.