Policiais fazem treinamento para a Operação Verão

Os policiais militares que atuarão na Operação Verão 2018/2019, no Litoral do Estado, passam até quarta-feira (19) por um treinamento na Academia Policial Militar do Guatupê (APMG), em São José dos Pinhais.

Durante três dias, policiais militares oriundos de diversas unidades da Corporação da Capital, RMC e do Interior do Estado passarão por aulas e palestras sobre os procedimentos que deverão ser adotados desde o atendimento de ocorrências aos trâmites administrativos. A Operação Verão 2018/2019 começa na sexta-feira (21).

Os policiais foram recepcionados pelo coordenador estadual do Verão Paraná e chefe da Casa Militar, coronel Maurício Tortato, e pela comandante-geral da PM, coronel Audilene Dias Rocha. O efetivo é formado por voluntários que se dispuseram a trabalhar em apoio ao 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM), pertencente ao 6º Comando Regional da PM (6º CRPM).

A coronel Audilene ressaltou que os policiais militares são qualificados e foram selecionados para a atuação de reforço de segurança nas praias durante a temporada de verão. Ela acrescentou que eles vivenciam situações características de suas unidades de origem, mas é necessário o nivelamento para uniformizar a atuação de todos os profissionais.

“Os policiais são capacitados. Apesar de ser um período longo, longe da família, a maioria é de voluntários. Sempre temos homens e mulheres dispostos a fazer missões árduas, e acredito que dessa vez não será diferente”, disse a coronel Audilene.

O nivelamento técnico, de acordo com o comandante do 6º CRPM, coronel Valterlei Mattos de Souza, é essencial para que todas as ações da PM sejam coordenadas e garantam os efeitos necessários. “Sabemos que a Operação Verão é atípica, já que no Litoral do Estado o policial está ali neste período essencialmente para proteger, dar informação. Eles devem estar preparados para desempenhar suas funções.”, explicou.

Também participaram na palestra inaugural, nesta segunda-feira (17) o comandante do 9º Batalhão (9º BPM), tenente-coronel Rui Noé Barroso Torres, o subcomandante da APMG, tenente-coronel Ronaldo de Abreu.