Jovens faziam transporte para traficante de bicicleta

Duas jovens, uma de 21 anos e outra de 17, foram flagradas nesta sexta-feira (21) carregando droga para um traficante em Guaratuba.

Com base em informações do serviço velado da Polícia Militar, elas foram seguidas e abordadas na avenida Guaíra, no bairro Piçarras. Escondido na bicicleta conduzida pela menor foi encontrado um pacote contendo drogas. Confirmou-se depois se tratar de 200 gramas de crack.

As duas jovens afirmaram que receberiam R$ 50,00 para levar a droga para Fagner Cristiano Mendonça, vulgo “Nando”, na rua Rocha Pombo, no bairro mirim. Elas afirmaram que já fizeram esse tipo de transporte diversas vezes para o mesmo endereço.

De acordo com a Polícia Militar informou ao Correio, Nando é um traficante conhecido.