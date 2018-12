Noite especial de Natal encanta guaratubanos

“Uma noite especial de Natal” esse foi o nome do evento e foi o que aconteceu na noite desta sexta-feira (21), no Casarão da Cultura, sede da Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo.

Cerca de 150 pessoas de todas as idades apreciaram as apresentações de músicas natalinas interpretadas por crianças na Flauta Doce, projeto da professora Sheila Klenke na Escola Municipal Moysés Lupion, e no Coral de Natal do Nereidas, coordenado pela regente Silvia Buchalla.

Cerca de 50 crianças fazem parte das duas iniciativas.

A professora Emanuele Mandu, que acompanhou o evento disse que achou tudo muito lindo, maravilhoso, e que espera que o evento sempre aconteça.

Já a pequena espectadora de 4 anos, Isadora Eloisa Ramos Rodrigues disse que estava esperando mesmo era o Papai Noel. Isadora revelou que já tinha feito seu pedido de presente ao bom velhinho, a boneca da animação Frozen, “a Elsa”. A mãe Lauriane Ramos, autônoma, confirmou o entusiasmo da filha para ver o Papai Noel.

E o Papai Noel não desapontou, após passar pelos bairros Piçarras, Mirim, Cohapar, Carvoeiro, Centro, chegou no seu trenó versão motorizado (jeep) e decorado e atendeu crianças e adultos presentes.

A organização do evento foi da Prefeitura, através da Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo e do Departamento de Comunicação, e contou com a colaboração das Secretarias Municipais de Obras e Urbanismo e da Rádio Litorânea. O Correio do Litoral também divulgou e apoiou o evento.





















Natal de Luz

O resultado do concurso de decoração natalina, Natal Luz em Guaratuba, foi conhecido antes da apresentação do Especial de Natal. Os vencedores receberam simbolicamente o prêmio das mãos do prefeito Roberto Justus.

Os vencedores na categoria decoração comercial foram:

1º lugar – Centro Veterinário Dr. Puppy

2º lugar – Casa Wilson Ferragens

A melhor decoração comercial foi premiada com a isenção de até R$ 4 mil no IPTU de 2019.

Na categoria melhor decoração residencial não houve vencedores, as inscrições foram desclassificadas pela comissão julgadora por não obedecerem às normas do concurso.





Fonte e fotos: Prefeitura de Guaratuba