Governadora assina contrato de dragagem do porto

A governadora Cida Borghetti assinou, na sexta-feira (21), em Paranaguá, o contrato para o início das campanhas de dragagem de manutenção continuada dos portos do Paraná nos próximos anos.

A Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa) vai investir R$ 403 milhões para remoção do assoreamento dos canais de acesso, bacias de evolução, berços públicos e fundeadouros.

O ato aconteceu no cais do Porto de Paranaguá e a governadora também vistoriou as obras de ampliação dos berços 201 e 202. O projeto, orçado em R$ 177,5 milhões, segue em ritmo acelerado e vai contribuir para aumento da capacidade de movimentação de grãos do terminal portuário.

Cida afirmou que a dragagem de manutenção representa avanço e modernidade que garantirão que grandes navios possam continuar atracando, garantindo eficiência aos portos paranaenses e movimento à economia do Estado.

“Planejamos a estrutura marítima para que os portos paranaenses sejam competitivos pelas próximas décadas. O investimento possibilita que o Porto de Paranaguá continue sendo um dos mais competitivos da América Latina”, disse. “Todo esse processo já está autorizado ambientalmente e será feito respeitando a natureza e o período de reprodução das espécies marinhas”, afirmou a governadora.

Segundo o diretor-presidente da Appa, Lourenço Fregonese, o processo é fundamental para manter as dimensões e profundidades previstas, garantindo a segurança da navegação. “Os Portos do Paraná ficaram muitos anos sem qualquer investimento em infraestrutura marítima, sem dragagem e sem condição de competir com os demais portos brasileiros. Isso mudou”, disse ele. “Recuperamos o passivo, dragamos o porto e movimentamos um volume recorde de 51,5 milhões de toneladas de carga em 2017”, explicou.

A dragagem – A contratação desta nova campanha de dragagem de manutenção incluirá as áreas Alfa, Bravo, Charlie, Fundeio e Delta. O processo consiste na retirada de material do fundo do mar, garantindo a profundidade adequada à segurança da navegação de navios de grande porte, que chegam a Paranaguá diariamente para importação ou exportação de produtos diversos.

As campanhas garantirão a profundidade obtida com a dragagem de aprofundamento, contratada pelo Governo Federal e em execução – proporcionando os 16 metros de profundidade no canal de acesso externo (áreas Alfa) e entre 15 e 14 metros, nos canais de acesso interno (áreas Bravo 1 e Bravo 2). A bacia de evolução será mantida com 14 metros de profundidade.

No Porto de Antonina, a dragagem vai manter a profundidade do canal de acesso e da bacia de evolução (áreas Delta 1 e 2) entre 9 metros e 9,5 metros.

imagem: Porto Digital / Appa

Ratinho Jr não gostou

O general Luiz Felipe Kraemer Carbonell, futuro secretário de Segurança Pública do governador eleito Ratinho Jr, acompanhou o ato de assinatura do contrato da dragagem, confirme destacou o atual governo.

A decisão desagradou o futuro governador, conforme revelou a jornalista Katia Brembatti, na Gazeta do Povo. Segundo a reportagem: A equipe de transição tentou barrar a assinatura do contrato da dragagem, enviando um documento na quinta-feira (20), pedindo que o processo fosse suspenso. Segundo o futuro secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex de Oliveira, o grupo já havia sinalizado bem antes a preocupação com a despesa, mas decidiu formalizar a questão. “Não estamos falando de algo pequeno, mas de um contrato de quase meio bilhão de reais”, declarou.

