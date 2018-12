Corpo de rapaz que se afogou aparece no Pico de Matinhos

Foto: Rede social / Portal Matinhos 24h

O corpo do morador de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, que se afogou em Matinhos, foi encontrado no mar, no final da tarde deste domingo.

De acordo com a 2ª tenente Ana Paula, da Comunicação Social do Corpo de Bombeiros, às 18h30, nas proximidades do Pico de Matinhos, praia Brava, guarda-vidas e banhistas visualizaram um corpo no mar. Um dos guarda-vidas entrou na água para fazer a retirada do corpo, enquanto o outro militar dopPosto fez o contato com a central do Corpo de Bombeiros informando sobre a localização da vítima.

O IML foi acionado no local e a tia do jovem fez o reconhecimento de seu familiar.

O rapaz de 18 anos desapareceu na manhã de sábado (22) na Praia Brava de Caiobá, em Matinhos. A partir das 10h30 do sábado, o Corpo de Bombeiros fez buscas com moto aquáticas, lancha de resgate e o helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas. Oito mergulhadores trabalharam nas buscas.

Salvamento – Na manhã deste domingo, os guarda-vidas resgataram um homem de 45 anos que se afogou na Praia Central de Guaratuba.

Além das equipes que atuam nos postos fixos, Bombeiros e a tripulação do helicóptero Falcão 3, do BPMOA –

A equipe do Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar pousou o helicóptero na areia e completou o resgate, encaminhando a vítima para o Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá.

Morte – Em Guaraqueçaba, um homem de 51 anos morreu afogado na sexta-feira (21) ao ser arrastado por uma enxurrada do rio que que passa ao lado da sua casa da vítima. Seu corpo foi encontrado dois quilômetros distante da casa.