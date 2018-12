Balneabilidade inalterada: 11 locais impróprios

De acordo com o segundo boletim de balneabilidade do verão, emitido nesta sexta-feira (28) pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP), dos 49 pontos indicados para os banhistas no Litoral, apenas um se mantém impróprio para banho.

Ponta da Pita, em Antonina, prossegue como único ponto impróprio para banho até o momento. Ao todo, são monitorados semanalmente 49 pontos na região: 13 em Guaratuba, 14 em Matinhos, 11 em Pontal do Paraná, seis na Ilha do Mel, três em Morretes e dois em Antonina.

Além desses locais, o boletim também traz informações importantes sobre outros 10 locais considerados permanentemente impróprios para banho, independentemente da época do ano. Nesses pontos não é recomendado o banho por conta da concentração de coliformes fecais, acima do limite legal. Esses locais estão destacados em letras maiúsculas nos boletins. São sete pontos em em Guaratuba, dois em Matinhos e um em Pontal do Paraná.

Interior – O monitoramento feito na Costa Oeste e Norte do Paraná mostra que todos os pontos monitorados estão próprios para banho. A qualidade da água é avaliada em 17 pontos de praias artificiais e represas.

A avaliação acontece nas cidades de Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Itaipulândia, Missal, Santa Helena, Entre Rios do Oeste, Marechal Cândido Rondon e em Primeiro de Maio.