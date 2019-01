Prefeitura de Guaratuba entregará 170 próteses dentárias gratuitas

A Prefeitura de Guaratuba deu início, nesta quarta-feira (2), ao primeiro Mutirão de Próteses Dentárias no Centro de Especialidades Nereidas.

Nesta semana serão beneficiados 90 pacientes, mas até o final de janeiro serão entregues 170 próteses. As próteses oferecidas através do Programa de Saúde Bucal, são indicadas para a recuperação de falhas na arcada dentária.

O dentista Dalton Stencel, coordenador da Saúde Bucal no município, comentou que uma das metas da assistência odontológica é reduzir progressivamente o número de guaratubanos com falhas na arcada dentária ou sem dentes. “A principal função da prótese dentária é substituir a dentição permitindo a mastigação e a fala adequada. Porém, tem outro papel importantíssimo que é devolver a autoestima para o paciente”, destacou.

O prefeito Roberto Justus parabenizou a Secretaria Municipal pelo Programa de Saúde Bucal e ressaltou como o investimento da sua administração em saúde é importante porque marca a vida das pessoas.

Nilton Vieira, 59 anos, motorista, disse que se não fosse pela Prefeitura nunca conseguiria colocar uma prótese. Nilton que recebe atendimento odontológico na UBS Coroados agradeceu o prefeito Roberto Justus e disse que os dentistas da Saúde Municipal são maravilhosos.

O primeiro passo para conseguir uma prótese é procurar a Unidade de Saúde do bairro e agendar uma avaliação com o dentista. Com a realização de todos os tratamentos necessários como limpeza, restaurações ou extrações, o paciente será encaminhado para a Secretaria Municipal da Saúde que irá agendar a avaliação no Centro de Especialidades Nereidas, onde funciona o serviço de próteses dentárias. No programa são realizadas tanto próteses totais (dentaduras) como próteses parciais (ponte).

Segundo o secretário Municipal da Saúde, Alex Elias Antun, todas as Unidades de Saúde, da área urbana e rural, contam com o atendimento odontológico e as ações da equipe ultrapassam os consultórios, indo também nas escolas municipais e CMEIS para orientar as crianças a realizar a escovação supervisionada.

