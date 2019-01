Guaratuba tem esporte e lazer nas praias e nos bairros

Começa pelo Piçarras, nesta terça-feira (15) as atividades de esporte e lazer de verão nos bairros de Guaratuba. A programação também acontece nas praias, sempre das 13h30 até as 19h30.

Terça-feira (15) – Atividades para as crianças no Complexo Esportivo no bairro Piçarras (ao lado do estádio municipal)

Quarta-feira (16) – Praia dos Magistrados

Quinta-feira (17) – Praia das Pedras Posto 1

Sexta-feira (18) – Praia de Caieiras

Sábado (19) – Praia do Morro Cristo

Domingo (20) – Avenida Atlântica área de bloqueio