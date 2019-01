Prefeitura de Guaratuba divulga retrospectiva do Esporte

“Ao longo do ano de 2018, o esporte se consolidou como importante instrumento de promoção da saúde, educação, socialização e segurança pública em Guaratuba”, destacou a Prefeitura ao divulgar, nesta segunda-feira (21), mais uma retrospectiva das ações realizadas durante o último ano.

Com recursos que totalizam mais de R$ 1,5 milhão, foram entregues novos espaços para a prática das mais diversas modalidades esportivas, bem como a realização de eventos culturais e sociais voltados para toda a população, em especial aos jovens e idosos que vivem na nossa cidade.

As obras do Complexo Esportivo, no entorno do Estádio Acir Braga, estão sendo executadas dentro do cronograma, sendo que o campo de futebol sintético já está sendo utilizado pela equipe da Secretaria do Esporte e Lazer para atender centenas de crianças.

Além disso, construímos a Arena Multiuso Esportiva do Figueira, com estrutura para a prática de futebol, handebol, atletismo, vôlei, basquete e badminton.

Construímos a Arena Multiuso Esportiva do Coroados, com estrutura para a prática de Futebol e Voleibol e, em breve, com pista de skate.

Instalamos uma Academia ao Ar Livre no ginásio do Coroados, atendendo em média 300 pessoas por mês.

Instalamos uma Academia ao Ar Livre e o Parquinho Infantil ao lado do Ginásio José Richa, atendendo em média 500 pessoas mês.

Reformamos a quadra do ginásio do Piçarras, com instalação de uma Academia ao Ar Livre, atendendo em média 500 pessoas mês.

Todo esse investimento tornou Guaratuba um polo esportivo, possibilitando que nossa cidade sediasse eventos estaduais importantes:

61º Jogos Abertos do Paraná – Fase Regional, contando com a participação de 15 municípios e aproximadamente 1.000 atletas.

30º Jogos da Juventude – Fase Regional, contando com a participação de 21 municípios e aproximadamente 1.200 atletas.

65º Jogos Escolares/ Bom de Bola do Paraná, contando com a participação de 300 alunos da rede de ensino estadual.

Corrida da Virada – Primeiro evento realizado no Parque de Eventos, com público de mais de 800 participantes.

Destaque também para as aulas de balé e caratê, em pleno funcionamento nos ginásios José Richa, Coroados e Piçarras que hoje contam com a participação de um total de 150 alunos.

Por fim, apenas em 2018, a Prefeitura Municipal de Guaratuba realizou 33 eventos voltados para prática e conscientização dos esportes.