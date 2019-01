Preso “Bagre”, suposto traficante que usava nome falso em Guaratuba

A Polícia Militar prendeu Irineu Ribeiro, 42 anos, conhecido em Guaratuba por “Bagre” e que usava o nome falso de João Ezídio T.F..

A prisão começou com uma campana de policiais do serviço velado da PM em uma casa na rua Uruguai, no bairro Nereidas, um movimentado ponto de drogas, na tarde de sábado (19).

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 14h, um táxi parou em frente ao imóvel e um passageiro entrou e saiu correndo da casa suspeita. O táxi foi abordado e com os passageiros foram localizadas pedras de crack.

Eles admitiram que compraram a droga na casa, onde foi encontrada outra quantidade de crack. Em seguida, os policiais descobriram onde se escondia o possível chefe do tráfico, conhecido como Bagre.

Os policiais foram até o esconderijo e Bagre saiu correndo para um mato. Foi alcançado e preso. Com ele, havia três pacotes de dinheiro e um pacote com pedras de crack que ele havia jogado na fuga.

Buscas no local propiciaram a localização de mais 16 buchas pequenas e uma bucha maior de substância análoga a cocaína, 49 invólucros de substância análoga a crack e R$ 5.210,00.

Durante o preenchimento da documentação descobriu-se que “Bagre” usava um nome falso há muito tempo. Para Irineu Ribeiro, o nome verdadeiro, foi localizado o mandado de prisão de Ponta Grossa, que “foi imediatamente cumprido”

Bagre e todos os envolvidos no tráfico de drogas foram presos em flagrante e conduzidos para a Polícia Civil.