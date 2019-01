Caminhoneiro é flagrado em Garuva com mecanismo para esconder placa

No início da tarde desta terça-feira (22), policiais rodoviários federais flagraram na BR 101, em Garuva, uma carreta com mecanismo que ocultava a placa dianteira para fugir da fiscalização de peso.

Os agentes realizavam fiscalização de rotina próximo à balança da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), localizada no km 14 da rodovia, quando visualizaram a passagem do Volvo/FH de Orleans/SC com a placa ocultada por parte da grade do radiador.

Ao fazer a abordagem, a peça já estava na posição correta e o motorista, a princípio, negou qualquer irregularidade. Mas, ao ser confrontado com as imagens da passagem pela balança, ele confessou que acionou o mecanismo para não ser multado por se evadir da pesagem.

O sistema era acionado através de uma tecla atrás do banco do motorista, que rebaixava parte da grade do radiador e impedia a correta leitura dos caracteres alfanuméricos.

O veículo foi levado de volta à balança, que aferiu 2.230 quilos de excesso para a carga de resíduos de carvão. O motorista, de 37 anos, foi multado pela ANTT em R$ 5 mil por evadir-se da fiscalização e em R$ 704,62 pelo excesso de peso. Além disso, ele foi também foi multado pela PRF pelo dispositivo irregular (infração gravíssima, R$ 293,47).

O veículo foi recolhido ao pátio conveniado e somente seguirá viagem após o transbordo da carga excedente e a retirada do mecanismo proibido.

Fonte: Agência PRF