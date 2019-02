Assume novo comandante da Polícia Militar no Litoral

O tenente-coronel Marcos Rodrigues assumiu, na manhã de terça-feira (5), o posto de comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar, com sede em Paranaguá e com abrangência nos sete municípios do Litoral.

Ele fica no lugar do tenente-coronel Rui Noé Barroso, que passa a comandar o Bope (Batalhão de Operações Especiais), em Curitiba.

O prefeito Roberto Justus representou todos prefeitos do Litoral na solenidade de passagem de comando, no Sesc Caiobá, em Matinhos. Roberto Justus falou das particularidades do Litoral e da importância da Polícia Militar e do apoio do Estado na Segurança de toda região. “Seja pelo Porto de Paranaguá ou pelo movimento nas praias durante o verão, pelos imóveis vazios fora da temporada ou pelas extensas áreas de mata atlântica que precisam de proteção ambiental, o Litoral tem sempre demandas de segurança muito especiais”, disse.

Em conversa com o novo comandante e com a imprensa, o prefeito também salientou o apoio do governo na criação da 3ª Companhia da PM para atender Guaratuba e o bom resultado para a segurança no município também graças à parceria com a Polícia Civil e o sistema de monitoramento por câmeras da Prefeitura. O secretário municipal de Segurança Pública de Guaratuba, Jacson Braga, acompanhou o prefeito e o comandante da 3ª Cia, Capitão Luciano Romão também compareceu à solenidade.

Estavam presentes, entre outras autoridades, os prefeitos Ruy Hauer (Matinhos), Marcos Fioravante “Casquinha” (Pontal do Paraná) e Ariad Júnior (Guaraqueçaba), o sub-comandante geral da Polícia Militar do Paraná, Antônio Carlos de Morais, do comandante do 6º Comando Regional de Polícia Militar (6º CRPM), coronel Valterlei Matos de Souza, e do coordenador da Polícia Civil na Operação Verão 2018/2019, delegado Miguel Stadler.









Matinhos, 05 de fevereiro de 2019. Operação Verão 2018/2019 – PAssagem de Comando

Com informações e fotos da Prefeitura de Guaratuba e PMPR