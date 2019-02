Bombeiros do Litoral formam mais 43 guarda-vidas

43 bombeiros militares concluíram o curso de guarda-vidas e se formam nesta quinta-feira (7).

O curso com 650 horas de aulas práticas e teóricas foi realizado pelo 8º Grupamento de Bombeiros, que abrange o Litoral, e os profissionais estarão prontos para aturarem nas praias, rios e lagos em todo Paraná.

Os alunos foram divididos em duas turmas, uma em Pontal do Paraná e outra em Guaratuba. A capacitação contou também com uma etapa de estagio supervisionado nas praias durante a Operação Verão, sob a supervisão de bombeiros militares já experientes. O curso foi promovido pela Seção de Ensino do Corpo de Bombeiros, por meio do 8º Grupamento de Bombeiros (8º GB).

A formatura foi feita ao ar livre, atrás do quartel dos Bombeiros de Matinhos. Familiares e amigos dos formandos marcaram presença e os padrinhos e madrinhas entregaram o certificado, a camiseta de guarda-vidas e o apito, símbolo da função de orientar e advertir.

Os três primeiros colocados na turma foram homenageados: os soldados Rodrigo de Camargo Ferreira, Lucas Ismael Barreta e Rodrigo Malheiros Gonçalves.

“O que mais me motivou foi minha família, meus amigos, que sempre esteve ao meu lado em todo o tempo, mesmo distante de casa, consegui essa conquista. Passei por muitas dificuldades durante o curso e graças a Deus concluí com êxito. Outra coisa que me motivou foi a parte aquática nas funções de bombeiros. Não esperava alcançar a primeira colocação, foi uma grande surpresa”, destacou Malheiros, ao lado da mãe e da tia que vieram prestigiar sua formatura.

Um dos momentos mais marcantes foi uma homenagem do soldado André Ribeiro ao seu pai, o subtenente Valdenir Pinto Ribeiro, que ao concluir 29 anos de serviços prestados, segue para a reserva remunerada. “Na primeira Operação Verão que participei – em 1995 – eu o trouxe e desde criança ele me acompanhou nessa atividade, e toda a paixão e o amor pelo Corpo de Bombeiros ele absorveu e hoje se formou seguindo os meus passos”, disse o subtenente. Orador da turma, o soldado André agradeceu o exemplo do pai para seguir a carreira bombeiro militar. “Para mim foi diferente e maravilhoso ver meu pai trabalhar tenho muito orgulho dele”, ressaltou.

Fotos: Soldado Amanda Morais