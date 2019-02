Prefeitura de Guaratuba faz cadastro para coibir cavalos soltos nas ruas

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Guaratuba iniciou o cadastramento de tutores de cavalos e demais animais. Com abordagens nas ruas, os tutores já começaram a ser cadastrados em um banco de dados da secretaria.

Esse trabalho permitirá a identificação e localização do responsável pelo animal, caso futuramente, o cavalo seja encontrado solto pelas ruas, abandonado ou em situação de maus tratos.

Com o cadastramento, durante o ano a secretaria também realizará visitas para verificação das condições do local e bem-estar do animal.

Nesta primeira fase, a ênfase das abordagens será junto aos carroceiros, com informações sobre cuidados com os animais.

Os cavalos soltos nas ruas estão sendo monitorados por servidores da Secretaria Municipal do Meio Ambiente para localização dos responsáveis que os deixaram abandonados e, posteriormente, ocorrerá a aplicação de multas.

A denúncia sobre cavalos soltos com a informação do tutor responsável pode ser feita de forma anônima pelo 156 ou pelo site (bit.ly/156Guaratuba).

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente orienta que as pessoas não deixem cavalos pastando em local inapropriado, que garanta o sustento destes animais para evitar que perambulem pela cidade e ocasionem danos a terceiros. O tutor que não estiver garantindo o bem-estar animal será responsabilizado e poderá perder o seu animal.

Fonte: Prefeitura de Guaratuba