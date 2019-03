Frente fria provoca ventos e ondas de até 4 metros em alto-mar

Uma frente fria pela região Sul do país poderá provocar ventos fortes no litoral do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, com direção de Sul a Sudeste, de até 75 km/h, até a noite desta segunda-feira (11).

Esse sistema poderá provocar ondas desde o litoral sul do Rio Grande do Sul até o litoral sul de São

Paulo, com direção de Sul a Sudeste, entre 3 e 4 metros de altura, até a terça-feira (12) pela manhã.

Há, ainda, possibilidade de ressaca entre as cidades do Rio de Janeiro (RJ) e Arraial do Cabo (RJ), com ondas de 2,5 metros de altura, entre o dia 11 pela manhã e o dia 12 pela manhã.