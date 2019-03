Moradora de Guaratuba foi morta e o corpo é encontrado em S. Francisco do Sul

A foto dos suspeitos presos em Torres, RS

O corpo de Iolinda Gonçalves de Lima, moradora de Guaratuba que estava desaparecida desde quinta-feira (14), foi encontrado neste domingo (17) na Vila da Glória, em São Francisco do Sul (SC).

Ela foi identificada por familiares. Iolinda possivelmente foi morta depois de ter sua casa roubada e seu carro levado por quatro pessoas que foram presas em Torres, no litoral norte do Rio Grande do Sul.

Três dos suspeitos são moradores de Joinville e um de São Francisco: Luan Keoma Sanches, 30 anos, Julio Cesar Gonçalves, 22 anos, Caroline Aparecida Inocência dos Santos, 21 anos, e Raquel Melissa de Lima, de 19 anos.

Os quatro foram presos neste sábado (16) depois de manterem uma família de refém no litoral gaúcho. Quando a polícia chegou fugiram em um carro da família mas foram capturados. O carro de Iolinda foi encontrado na frente da casa das vítimas.

Iolinda havia sido vista pela última vez na quinta-feira (14) saindo de carro de sua casa, na Vila Esperança. Na sexta-feira (15) a casa foi encontrada revirada, com objetos faltando. Em frente a residência havia um veículo VW Parati que tinha sido roubado. Câmaras de monitoramento da Prefeitura flagraram o carro de Iolinda saindo da cidade em direção a Santa Catarina e em seguida o veículo foi visto em Joinville.

Apuração conjunta do Correio do Litoral e o Jornal de Guaratuba