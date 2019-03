Audiências públicas discutem visão do futuro para o Litoral

A agenda acontece em abril de 8 a 12, e depois nos dias 15 e 16 em todos os sete municípios

A partir da conclusão do diagnóstico sobre o Litoral que contou com muitas contribuições da sociedade civil e de órgãos públicos e privados, inicia uma nova fase do Plano para o Desenvolvimento Sustentável do Litoral do Paraná (PDS_Litoral) que é a Construção de Cenários e Visão de Futuro.

Inicialmente, o PDS_Litoral buscou compreender as principais questões que comprometem o desenvolvimento sustentável da Região; Agora, começa a sugerir possíveis cenários de como esses obstáculos podem ser superados com base no fortalecimento dos potenciais. O objetivo da terceira fase das audiências é alimentar o imaginário de como queremos o Litoral em 2035.

O que será tratado na audiência pública – fase de construção de cenários e visão de futuro

As Audiências Públicas terão como base os Produtos 07 e 08: Relatório de Construção de Cenários e Visão de Futuro e o Relatório das Oficinas de Construção de Cenários e Visão de Futuro, que podem ser acessados no site do PDS: http://pdslitoral.com/relatorios/

Momento 1– conversa aberta sobre como o PDS_Litoral pensa em cenários:

– O que são cenários?

– O que entendemos por desenvolvimento sustentável?

– Como saímos do diagnóstico para o prognóstico?

– Como os cinco eixos do PDS_Litoral se comportam nos cenários?

Momento 2 – construção coletiva da Visão de Futuro para 2035

– O que é uma Visão de Futuro?

– Para que serve uma Visão de Futuro?

– Como construir uma Visão de Futuro que atenda aos diferentes segmentos da sociedade no Litoral?

Agenda:

8 de abril, 19h – Câmara dos Vereadores. Rua Coronel Carlos Mafra, 494 – Centro – Guaratuba

9 de abril, 19h – Auditório da UFPR. Rua Jaguariaíva, 512 – Caiobá – Matinhos

10 de abril, 19h – Mini Auditório Primavera. Rua Tom Jobim, 308 – Balneário Primavera – Pontal do Paraná

11 de abril, 19h – Centro Estadual De Educação Profissional Dr. Brasílio Machado. Rua Conselheiro Alves de Araújo, 12 – Centro – Antonina

12 de abril, 18h – Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR. Rua Quinze de Novembro, 575 – Centro – Paranaguá

15 de abril, 18h – Espaço Marista. Rua Ferreira Lopes, s/n – Centro – Guaraqueçaba

16 de abril, 19h – Salão da Paróquia Nossa Senhora do Porto. Rua Coronel Modesto, s/n – Centro – Morretes