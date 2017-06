Garuva chama Guaratuba e Itapoá para discutir bloqueio da SC-417

Compartilhe no Twitter

Vereadores e comunidade de Garuva querem definir, nesta terça-feira (20), se vão levar adiante a proposta de fechar a rodovia SC-417.

O protesto é para pressionar o governo de Santa Catarina a tapar os buracos e aumentar a segurança da rodovia. Os garuvenses estão convidando prefeitos, vereadores e as comunidades de Guaratuba e de Itapoá (SC) para engrossar o movimento e discutir a melhor forma de pressão.

Até uma proposta de data do bloqueio da rodovia já existe: esta quinta-feira (22). A intenção é fazer em um dia de semana e em horário de maior movimento de caminhões que embarcam e desembarcam mercadorias no Porto de Itapoá.

A SC-417 forma com a PR-412, a Estrada Garuva-Guaratuba ou, simplesmente, Estrada de Garuva. Além de não ser conservada como o trecho paranaense, em Santa Catarina, a estrada recebe o intenso fluxo de caminhões carregados de contêineres do porto de Itapoá. Os acidentes vêm aumentando de quantidade e gravidade a cada ano – já houve diversas mortes em 2017.

Nos últimos anos, o governo catarinense vem fazendo reparos no asfalto que não duram mais do que poucas semanas. Quando as condições da estrada ficam mais críticas, Prefeitura de Garuva e comunidade acabam realizando mutirões de tapa-buracos que são meros paliativos.

