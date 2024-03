Preso em Barra Velha o suspeito de matar comerciante em Guaratuba

Foto ilustrativa: Polícia Civil de Santa Catarina

Hugo Borba Neto, acusado de matar com um tiro na cabeça a dona de um bar em Guaratuba, em junho de 2016, é também principal suspeito de ter cometido um homicídio em Barra Velha (SC), foi preso na terça-feira na cidade catarinense. A notícia é do Carneiro News.

O Setor de Investigação Criminal da Polícia Civil de Santa Catarina confirmou ao Carneiro News a prisão de Hugo, que teria sido condenado pelo homicídio em Guaratuba e estava foragido da justiça.

Hugo também estava sendo investigado e foi indiciado pela Polícia Civil de Barra Velha por cometer outro homicídio, desta vez, na madrugada de 13 de agosto de 2023, no bailão localizado no bairro São Cristóvão, próximo da Praça Horácio Martins.

O crime em Guaratuba

Sete anos atrás, a dona do bar de Guaratuba foi morta ao tentar defender uma cliente, no bairro Vila Esperança. Mariza Aparecida Germano estava no “Bar da Fátima” quando Hugo, seu ex-marido, chegou e pediu para conversar.

Ela recusou e Hugo começou a agredi-la, sacando um revólver. Na ocasião, a proprietária do bar, Maria de Fátima Martins, ficou na frente da mulher e tentou convencê-lo a não cometer o crime. Levou um tiro no rosto. Ela foi levada ao Pronto Atendimento Municipal, mas já chegou lá sem vida.

Segundo testemunhas, mesmo após balear a comerciante, Hugo ainda ameaçava matar a ex-mulher, que estava de joelhos. Ele só desistiu quando escutou as sirenes das viaturas da Polícia Militar.

O crime em Barra Velha

Na madrugada de domingo, do dia 13 de agosto de 2023, Hugo teria matado com um tiro na cabeça Diego Djonatan Pereira, de 33 anos, no banheiro do bailão do Barroso, na rua Waldemar Francisco, próximo à Praça Horácio Martins, no bairro São Cristóvão, em Barra Velha. No momento do assassinato, o bailão estava lotado e o tiro provocou uma correria entre os frequentadores.

Os seguranças da casa foram até o banheiro e encontraram a vítima caída no chão, com um disparo de arma de fogo na região da cabeça. Eles também não viram ninguém em atitude suspeita e nem registraram qualquer briga ou discussão. Uma amiga da vítima diz que viu três homens saindo do banheiro logo após o disparo.

Diego era natural de Rio do Campo (SC), morava em Barra Velha com a mãe, solteiro, sem filhos e trabalhava com carga e descarga em uma empresa de logística na cidade. Ele não tinha passagens policiais.

