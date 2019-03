Pais promovem Semana de Conscientização do Autismo em Guaratuba

Guaratuba terá a 1ª Semana de Conscientização do Autismo organizada por um grupo de pais de autistas da cidade. A semana comemora o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, 2 de abril.

N segunda-feira (dia 1º), às 20h, durante a sessão da Câmara de Vereadores, acontece a votação do Projeto de Lei nº 674, da vereadora Professora Paulina, que regulamenta em Guaratuba o atendimento prioritário da pessoa com autismo e estabelece carteirinhas de identificação. A tribuna será usada pelo grupo com uma fala de esclarecimento sobre o que é o autismo, feita pela psicóloga da Apae, Mariá Francisca Monteiro Angulski.

Na terça-feira, o dia Mundial do Autismo, também na Câmara Municipal, ocorrerá a palestra sobre o tema com o título “Conhecer para incluir”, às 19h.

No domingo (7), às 8h, o grupo promove Corrida e Caminhada de Mobilização com o lema “Todos Juntos pelo Autismo”. A largada será na Praia Central e o percurso será de 5 km. As inscrições podem ser feitas na FB Sports, na rua José Nicolau Abagge, 1035, Cohapar, com a entrega de 1 kg de alimento não perecível.

Os organizadores pedem para que as pessoas participem dos eventos da semana vestidas de azul, cor símbolo do autismo. A Prefeitura de Guaratuba é apoiadora da 1ª Semana de Conscientização do Autismo.

Dia Mundial de Conscientização do Autismo: A ONU (Organização das Nações Unidas) decretou em 2008 todo dia 2 de abril como sendo o Dia Mundial de Conscientização do Autismo (World Autism Awareness Day). A data mundial pede mais atenção ao transtorno do espectro autista (nome oficial do autismo), que é mais comum em crianças que AIDS, câncer e diabetes juntos.

Mais informações:

Bruna Correa Pinto – 99795-7705

André Luciano – 99923-6826

Fonte: Prefeitura de Guaratuba