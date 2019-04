Homem encontrado morto no Caovi teria sido vítima de traficante

Édipo dos Santos Prestes, de 30 anos, foi morto a tiros na noite de sábado (31) na localidade rural de Caovi. A informação é da Folha do Litoral. Segundo o jornal, “uma dívida com traficantes da região teria sido o motivo do crime”.

Na tarde daquele sábado, um homem identificado como Marcos teria ido à casa de Édipo cobrar uma dívida, tomou alguns objetos e o ameaçou de morte.

Por volta das 21h, Édipo saiu de casa e logo em seguida seus familiares ouviram tiros e o barulho do motor de uma moto. Na manhã e domingo, encontraram o corpo dentro de uma vala.

Fonte: Folha do Litoral