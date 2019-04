Abertas as inscrições para o Festival de Inverno da UFPR

Abertas as inscrições para participar do processo seletivo de propostas de atividades artístico-culturais e workshops do 29º Festival de Inverno da UFPR.

As inscrições começaram no dia 1º e vão até o dia 22 de abril. O tema desse ano é “Conexões”.

“A proposta é apostar em ações e práticas artísticas que tragam o invisível para a visibilidade, que permita que o novo emerja e estabeleça Conexões, que a inovação se instaure e que possíveis hibridismos se convertam em novas utopias”, explica a Coordenadoria de Cultura da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal do Paraná.

Os interessados devem propor práticas artísticas em torno de uma temática como objetivo de fortalecer a unidade e o intercambio entre os artistas, entre artistas e comunidade acadêmica, entre os artistas, comunidade acadêmica e de Antonina e entre artistas, comunidades acadêmica e de Antonina e os participantes de outros territórios,.

Acesse aqui os editais e os formulários de inscrição.