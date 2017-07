JAPs em Guaratuba define classificados para Macrorregional

A final da fase regional dos 60º Jogos Abertos do Paraná (JAPs), disputada em Guaratuba, no final de semana definiu as equipes que vão disputar fase Macrorregional em União da Vitória, em setembro.

A equipe da casa conseguiu classificar os times do bolão e do handebol masculino.

Participaram das duas etapas cerca de 2.000 atletas, dirigentes e técnicos de 15 delegações dos municípios que fazem parte da Regional 1. Os jogos aconteceram no estádio Acir Braga e nos ginásios de esportes José Richa, Piçarras e Irineu Lopes Filho (Coroados).

Guaratuba é vice no futebol de campo

A última rodada do torneio de futebol da fase regional, que foi disputada neste domingo (2), serviu para definir o segundo colocado na classificação geral. São José dos Pinhais que ficou com o primeiro lugar encerrou a participação no sábado.

E a segunda colocação ficou com a equipe de Guaratuba que venceu Pontal do Paraná por 6 a 0. O técnico guaratubano Valdo Oliveira, que teve desfalques ao longo da disputa, ficou satisfeito com a classificação final. Na outra partida realizada no estádio Acir Braga outra goleada. O time de Quatro Barras venceu Campo Magro por 7 a 2.

Deu Colombo no vôlei feminino

O título do vôlei feminino ficou com a equipe de Colombo. Na rodada final e confronto direto com Piraquara, o time de Colombo levou a melhor e venceu por 2 a 0, parciais de 25/9 e 25/20 classificando-se para a etapa final dos JAPs em União da Vitória.

Na outra partida da rodada, Paranaguá venceu Guaratuba por 2 a 0, parciais de 26/24 e 25/20.

Gol no último segundo dá título a S.J. dos Pinhais no handebol

O handebol feminino teve uma final de tirar o fôlego. Na manhã deste domingo, no ginásio de esportes de Piçarras, a equipe de São José dos Pinhais ficou com o título ao vencer a equipe da casa por 32 a 31, com o gol do time vencedor saindo no último segundo da partida.

O feito foi bastante comemorado pelas atletas de São José que durante a maior parte do jogo sempre estiveram atrás do marcador. A vantagem guaratubana chegou a ficar em 6 gols, mas foi diminuindo gol a gol. No intervalo, a equipe local do técnico Robson Martins vencia por 14 a 12.

Para Robson, apesar da decepção deste domingo, ficou a alegria de ter classificado o time masculino para União da Vitória.

Na disputa do terceiro lugar, Campo Largo levou a melhor e venceu Antonina por 25 a 23.

S.J. dos Pinhais goleia Paranaguá e fatura futsal masculino

Mais um título para São José dos Pinhais no último dia de disputas. Além do handebol feminino, também o futsal masculino teve o município como campeão. Na manhã deste domingo, no ginásio de esportes José Richa, a equipe de São José, que disputa a Série Prata da Federação Paranaense da modalidade, venceu Paranaguá por 5 a 2. O resultado coloca a equipe na final B dos JAPs em União da Vitória, no mês de setembro.

Na disputa do terceiro lugar, Campo Largo levou a melhor sobre Guaratuba vencendo por 4 a 3.

Na final do futsal feminino, Fazenda Rio Grande levou a melhor sobre Paranaguá e venceu por 4 a 2 ficando com o título. Na disputa do terceiro lugar, Campo Magro venceu Piraquara por 6 a 3.

Campo Largo repete feito do ano passado e fatura basquete

Repetindo o feito do ano passado, Campo Largo ficou com o título do basquete masculino. Na manhã deste domingo, no Ginásio de Esportes José Richa, a equipe campolarguense obteve a quarta vitória seguida na competição derrotando o time da casa por 92 a 38.

Com a conquista o time do técnico Sebastião Bressan está classificada para a fase final da divisão B dos JAPs no mês de setembro, em União da Vitória. Álias, a equipe de Campo Largo nas partidas finais foi dirigida pelo auxiliar Marcelo, pois Bressan viajou para a Itália disputar o Mundial de Veterano defendendo o Brasil.

Na outra partida da rodada, São José dos Pinhais venceu Pontal do Paraná por 74 a 53 e ficou com o segundo lugar. A terceira colocação ficou com Matinhos.

Texto e fotos: Jairo Gomes / SEET

Comente esta notícia