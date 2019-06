Prefeitura de Guaratuba e Acamares programam coleta de resíduos eletrônicos

Em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho, e a Semana Nacional do Meio Ambiente, a Prefeitura de Guaratuba, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, e a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis Acamares Pôr do Sol promovem uma campanha para coleta de resíduos eletrônicos nos dias 5, 6 e 7 de junho.

A coleta acontecerá em uma tenda instalada na Praia Central que receberá os resíduos durante o horário comercial. Serão coletadas lâmpadas, pilhas, baterias, equipamentos de informática e periféricos, equipamentos de áudio e vídeo, telefonia e eletroportáteis.

A coleta de resíduos eletrônicos pretende recolher o maior número de equipamentos eletrônicos obsoletos e inutilizados e descartá-los corretamente. Os resíduos eletrônicos podem conter metais pesados, gases e substâncias tóxicas e cancerígenas. Quando descartados de maneira incorreta estes compostos oferecem risco de contaminação às pessoas e ao meio ambiente.

Segundo Anderson Marlon Grasel, analista ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a reciclagem de resíduos eletrônicos é a saída mais sustentável, evitando os impactos ambientais e, consequentemente, os danos à saúde. “Além disso, entre os componentes dos resíduos eletrônicos estão presentes não só o plástico, vidro e metal, mas também alguns metais preciosos como o ouro, prata, platina, cobre, etc.”, destaca Grasel.

Dessa forma a reciclagem destes resíduos por empresas especializadas contribui para a preservação do meio ambiente evitando a contaminação do solo, da água, do ar e também diminuindo a extração de recursos nobres da natureza.

Mais do que contribuir com o meio ambiente, a coleta de resíduos eletrônicos, a reciclagem seletiva e correta, vem ao encontro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) que são 17 metas a serem cumpridas até 2030, propostas pela Organização das Nações Unidas (ONU), que têm a adesão de 193 países e que visam construir um mundo melhor.

O que será coletado

Informática: microcomputadores, monitores, impressoras, notebooks, scanners, plotters, roteadores, switches, modens, nobreaks, estabilizadores, servidores, racks, teclados, mouses, periféricos, placas e componentes.

Áudio e Vídeo: televisores, aparelhos de DVD, vídeo cassete, home theater, aparelhos de tv a cabo, projetores, vídeo games, filmadoras, câmeras fotográficas, DVRs, câmeras de monitoramento, aparelhos de som, caixas de som, aplificadores, rádios e similares.

Telefonia: aparelho telefônico, centrais telefônicas, celulares, acessórios, cabos e fios.

Eletroportáteis: microondas, forno elétrico, máquina de pão, batedeira, liquidificador, mixer, cafeteira, torradeira, grill, panela elétrica, bebedouro, ventilador, umidificador de ar, secador de cabelo, chapinha para cabelo, ar condicionado e aquecedor.

Não serão coletados: eletrodomésticos linha branca como geladeira, freezer, fogão, máquina.