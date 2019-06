Marinha alerta para ventos de direção Sul a Sudeste, com intensidade até 75 km/h (40 nós) no trecho do litoral entre os estados do Paraná e do Espírito Santo, ao sul de Marataízes (ES).

O aviso de mau tempo começa a vigorar na noite deste domingo (2) e vai até a manhã de terça-feira (4).