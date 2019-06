Advogado é morto dentro de sua casa em Guaratuba

O advogado Matheus Henrique Ferreira, de 35 anos, foi morto a facadas na madrugada deste domingo (9), em sua casa, no bairro Brejatuba, em Guaratuba.

O autor do homicídio foi preso logo em seguida pela Polícia Militar. A PM chamada para atender um roubo na rua Londrina. O solicitante havia informado ter visto um homem arrastando uma pessoa para dentro de uma residência e, em seguida, ter pulado a grade e fugido em direção à rua Portugal.

Ao se dirigirem ao local da ocorrência, os policiais militares encontraram, na esquina da rua Portugal com avenida Paraná, um homem com as características informadas carregando duas sacolas de supermercado. Ele não obedeceu a ordem de parar, mas foi detido. Nas sacolas havia algumas peças de roupas, um tênis, um óculos de sol e um fone de ouvido. Ele estava com marcas de sangue e disse fora espancado e roubado por duas pessoas.

Desconfiados, os policias foram até o endereço onde a ocorrência iniciou e encontraram o advogado morto, nu e com marcas de golpes de faca na região do pescoço. Uma testemunha disse ter ouvidos gritos na casa e confirmou ter visto o suspeito saindo da residência com alguns objetos em duas sacolas plásticas.

Segundo a PM, o homem identificado Paulo Martins Ribeiro Junior, de 26 anos, tinha sido detido há poucos dias na ‘Operação Maresia’ que é feita nos finais de semana na orla e nas proximidades dos bares do Centro. Ele portava apenas um cigarro de maconha e foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil, assinou um Termo Circunstanciado e se comprometeu a comparecer em juízo em data marcada.

Com informações da Polícia Militar e imagens do Agora Litoral