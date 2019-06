Cidades unem-se para divulgar o Litoral como destino turístico

Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná e Paranaguá uniram-se para a divulgação do Litoral como destino em um dos principais eventos do turismo nacional, o Festival das Cataratas, que começa nesta quarta-feira (12), em Foz do Iguaçu.

Os quatro municípios montaram um estande juntos e vão apresentar seus atrativos a um público especializado como os agentes de viagens e representantes de empresas de turismo de diversos estados do Brasil e do exterior, principalmente Paraguai, Argentina, Chile e Uruguai. Além do prefeito Roberto Justus e sua equipe, vão participar gestores e empresários dos diversos municípios litorâneos.

Mais de 8 mil pessoas são esperadas devem participar das atividades. O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, é uma das autoridades confirmadas para a solenidade de abertura do Festival às 19h. Também deve participar o vice-governador e presidente da Fecomércio, Darci Piana, o presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), Alexandre Sampaio, e o secretário do Desenvolvimento Sustentável e Turismo do Paraná, Márcio Nunes, entre outros. Antes, às 13h da quarta-feira, haverá o lançamento do Programa Investe Turismo, do governo federal.

Na quinta (13) e sexta-feira (14) as atividades do Festival continuam no Rafain Palace Hotel & Convention, com diversos eventos paralelos como Rodada de Negócios, Salão de Turismo Cultural e Espiritualidade, Salão MICE Cataratas, Hackatour Cataratas, Salão do Vinho Argentino, Fórum Internacional de Turismo do Iguassu, Arena Gastronômica, além de capacitações, visitas técnicas e eventos sociais.

Participação da Comunidade

Além de movimentar a economia da região e gerar centenas de empregos diretos e indiretos para toda a região, o Festival das Cataratas “abre suas as portas” para a entrada gratuita da comunidade a partir das 16h de sexta-feira (14). Os moradores poderão conferir os estandes da Feira de Turismo e Negócios, assim como participar de palestras. Será uma oportunidade de as cidades participantes, do Litoral inclusive, a apresentarem seus atrativos para o público de Foz do Iguaçu e região.

14º Festival das Cataratas

Dias: 12, 13 e 14 de junho de 2019

Local: Rafain Palace Hotel & Convention

Foz do Iguaçu