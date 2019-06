Guaratuba entrega pedidos para engorda da praia ao governo estadual

O secretário estadual do Meio Ambiente, Márcio Nunes, confirmou durante a abertura do Festival Internacional de Turismo das Cataratas, na noite desta quarta-feira (12), em Foz do Iguaçu, a intenção do governador Ratinho Junior de fazer a engorda da praia em Guaratuba, que sofre com o avanço do mar em vários pontos.

O prefeito de Guaratuba, Roberto Justus, que também está em Foz para divulgar sua cidade no Festival das Cataratas, foi a Curitiba na terça-feira (11) para apresentar o projeto e pedir liberação de recursos para recuperação, engorda e revitalização da orla de Guaratuba.

O prefeito foi acompanhado dos secretários municipais do Urbanismo, Fernando Gonçalves Cordeiro, do Meio Ambiente, Adriana Correa Fontes, e da Infraestrutura e Obras, Mário Edson Fischer. A comitiva foi recebida pelo secretário do Desenvolvimento Urbano, João Carlos Ortega e pelo diretor-geral, Chico Santos. Ao lado do deputado estadual Nelson Justus estiveram com o secretário Márcio Nunes e com o presidente do Instituto Água e Terra, Everton Luiz da Costa Souza.

O prefeito pediu recursos para recuperação emergencial da orla da Praia Central e da Praia de Caieiras, avaliados em R$ 5,7 milhões.

Também solicitou que o governo elabore estudos técnicos ou liberação de recursos na ordem de R$ 2,5 milhões para o projeto da estrutura de contenção, engorda e revitalização definitiva da orla de Guaratuba.