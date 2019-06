Adolescente é apreendido duas vezes por tráfico neste final de semana

O adolescente E.C.G., de 17 anos, foi apreendido duas vezes pela Polícia Militar, neste final de semana, em Guaratuba. Segundo a PM, ele estava vendendo drogas no bairro Coroados.

No sábado (22), por volta das 16h, o jovem foi pego após uma abordagem de policiais militares na rua Piauí. Segundo a PM, ele tentou fugir, mas “foi contido e dominado”. Segundo relato dos policiais, na busca pessoal, “foi localizado em seu bolso certa quantia em dinheiro e um recipiente de remédio contendo pedras de crack; ao seu lado foram localizadas mais buchas de cocaína e maconha”.

De acordo com os policiais, E.C.G. confessou que estava vendendo drogas desde a manhã: a pedra de crack vendia por R$ 10,00, a bucha de maconha por R$ 5,00 e a bucha de cocaína por R$ 50,00.

Os policiais militares encaminharam o adolescente, as drogas e o dinheiro à Delegacia de Polícia Civil.

No domingo (23), a PM recebeu a informação de que o mesmo adolescente continuava vendendo drogas no mesmo local. Os policiais se esconderam e viram que ele produtos para várias pessoas que vinham a pé, de carro e de bicicleta.

Os policiais esperaram até a madrugada de segunda-feira (24) para descobrir onde o rapaz escondia a droga. Por volta da 1h, fizeram a abordagem e encontraram um pouco de droga e dinheiro com ele. A poucos metros dali, no meio do mato, foi localizado o restante: um vidro grande com maconha, pedras de crack, haxixe e uma balança de precisão.

E.C.G. foi encaminhado novamente à Delegacia.