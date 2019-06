PRF descobre desmanche à margens da BR-376

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) descobriu, na noite desta terça-feira (27), um desmanche às margens da BR-376 e encaminhou o caso à Delegacia da Polícia Civil em Guaratuba.

O flagrante aconteceu em uma chácara no município de Tijucas do Sul, perto do limite com Guaratuba. Um automóvel foi recuperado e diversas peças de carros roubados, apreendidas. Nenhum envolvido nos crimes de receptação pode ser identificado ou preso no local. O flagrante aconteceu na noite de terça-feira (25).

Policiais rodoviários federais receberam informações de uma empresa de rastreamento sobre um carro furtado horas antes que estaria posicionado próximo à BR-376. Quando chegaram no local, o automóvel Gol estava estacionado dentro de uma chácara.

Mais ao fundo do terreno, onde havia uma casa, foi possível visualizar pela janela que havia diversas peças de veículos desmontados em seu interior, dando a impressão de se tratar de um local de desmanche de veículos furtados.

No seu interior, os policiais encontraram diversas placas veiculares falsificadas, placas de veículos com queixa de roubo e no fundo deste imóvel, foi localizado um veículo modelo Ford Ka, quase totalmente desmontado, que havia sido roubado em Joinville (SC), no mesmo dia. Foram encontrados também motores, com a numeração raspada e outros com as numerações de veículos com alerta de roubo, além de diversas carcaças de veículos serradas ao meio.