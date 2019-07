Frente fria pode provocar ondas de até 4 metros entre quarta e sábado

A passagem de uma frente fria pelo oceano poderá provocar ondas entre 3 e 4 metros de altura no litoral dos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro entre a noite de quarta-feira (3) e a manhã de sábado (6).

A informação é do Centro de Hidrografia da Marinha.

A Marinha também prevê mar agitado, com ondas de altura entre 3 e 4,5 metros entre o litoral do estado do Rio de Janeiro, ao norte de Arraial do Cabo (RJ), e o litoral do estado do Espírito Santo, entre o dia 4 à tarde e o dia 6 pela manhã.

O fenômeno ainda poderá gerar condições favoráveis à ocorrência de ressaca, com ondas de direção Sudoeste a Sul entre 2,5 metros a 3 metros de altura, entre o litoral das cidades de Santos (SP) e Arraial do Cabo (RJ), entre o dia 3 à noite e o dia 5 pela manhã.

A aproximação deste sistema frontal poderá provocar ventos de direção Nordeste a Noroeste, com intensidade até 62 km/h (33 nós), entre o litoral do estado do Espírito Santo, ao norte de Vitória (ES), e o litoral da Bahia, ao sul de Caravelas (BA), entre o dia 3 à noite e o dia 5 à noite.